В Башкирии на ТЭЦ в Салавате произошел пожар

К тушению привлекалось 12 единиц техники и 31 человек. Фото: МЧС по РБ

В башкирском Салавате произошел пожар на ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

По информации ведомства, огонь вспыхнул из-за поврежденного масляного выключателя в установке, состоящей из маслобаков в отдельно стоящем кирпичном строении размером 4х12 м. На место оперативно выехали спасатели, которые потушили пламя на площади 2 кв. м.

- Для предотвращения возгорания пожарными создана воздушно-пенная подушка. Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

Известно, что в тушении огня участвовали три десятка человек и 12 единиц техники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.