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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 9:00

В Башкирии на ТЭЦ в Салавате произошел пожар

На Салаватской ТЭЦ в Башкирии произошел пожар
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
К тушению привлекалось 12 единиц техники и 31 человек. Фото: МЧС по РБ

К тушению привлекалось 12 единиц техники и 31 человек. Фото: МЧС по РБ

В башкирском Салавате произошел пожар на ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

По информации ведомства, огонь вспыхнул из-за поврежденного масляного выключателя в установке, состоящей из маслобаков в отдельно стоящем кирпичном строении размером 4х12 м. На место оперативно выехали спасатели, которые потушили пламя на площади 2 кв. м.

- Для предотвращения возгорания пожарными создана воздушно-пенная подушка. Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

Известно, что в тушении огня участвовали три десятка человек и 12 единиц техники.

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