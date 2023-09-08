Синоптики предоставили прогноз погоды на выходные в Башкирии

Озвучен прогноз погоды на выходные в Башкирии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стал известен прогноз погоды на ближайшие выходные в Башкирии. Как рассказали синоптики республиканского гидрометцентра, 9 сентября в регионе ожидается повышение температуры до +20 градусов. Особенно тепло будет на севере Башкирии.

- В субботу ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +10,+15°, по северу до +20°, - разъяснили метеорологи.

В воскресенье, 10 сентября, столбик термометра пойдет вниз. Максимальная температура воздуха составит 16 градусов тепла. Также местами ожидаются сильные ночные дожди.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.