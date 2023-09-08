Жители Башкирии смогут увидеть необычное астрономическое явление

Меркурий будет виден рядом с Луной в созвездии Льва Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии 14 сентября можно будет наблюдать необычное космическое явление: Меркурий будет виден рядом с Луной в созвездии Льва. Об этом рассказали в уфимском планетарии.

Шанс увидеть пару небесных тел выпадет лишь на час, говорят ученые. В 06:00 на светлеющем небе их можно будет увидеть у самого горизонта на востоке на высоте всего 3 градуса. К тому же Меркурий будет не таким ярким. Да и Луна будет прятаться от жителей Башкирии.

Самое хорошее время для наблюдения за Меркурием и спутником Земли будет в 6:39. С собой стоит взять бинокль и отыскать открытый горизонт, посоветовали в планетарии Уфы.

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