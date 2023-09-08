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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:58

Ученые из Уфы получили уникальное оборудование для борьбы с онкологией

Новый аппарат поможет исследователям понять роль конкретных типов клеток в норме и патологии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: БГМУ

фото: БГМУ

Институт урологии и клинической онкологии БГМУ получил уникальный аппарат Single-Cell Sequencing для секвенирования единичных клеток. Он поможет ученым понять роль конкретных типов клеток в норме и патологии и разработать новые методы борьбы с онкологией. Такое оснащение имеют всего четыре центра в России. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Полученное институтом оборудование дает молекулярный портрет каждой отдельной клетки. С помощью аппарата ученые идентифицируют типы клеток и изучают их взаимодействие друг с другом в попытке выявить ранее не изученные процессы. Перед исследователями стоит задача обнаружить молекулы, который могут быть потенциальными мишенями для лекарств.

Предполагается, что Single-Cell Sequencing позволит специалистам БГПУ выйти на новый уровень в исследованиях онкоиммунологии и онкогенетики. Полученные результаты планируется применить в практической медицине.