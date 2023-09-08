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НовостиОбщество8 сентября 2023 15:00

Подросток из Башкирии побывал в кабинете главы республики

Глава Башкирии показал свой рабочий кабинет подростку из Мелеуза
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Радий Хабиров пригласил на встречу семью Акназаровых из Мелеуза

Радий Хабиров пригласил на встречу семью Акназаровых из Мелеуза

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил подростка Фанура из Мелеуза и его родителей в свой кабинет. Мальчик очень хотел увидеть рабочее место руководителя республики. Об этом рассказал сам глава в социальных сетях.

Оказалось, что на фестивале «Башҡорт аты» Хабирову передали работу Фанура по дереву с изображением лошади, а кони являются страстью и увлечением мальчика. По словам главы республики, подросток является для него примером того, как надо жить и радоваться каждому дню.

Хабиров добавил, что в следующий раз он намерен встретиться с Фануром на одном из региональных конноспортивных мероприятий.

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