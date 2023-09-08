Подросток из Башкирии побывал в кабинете главы республики

Радий Хабиров пригласил на встречу семью Акназаровых из Мелеуза

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил подростка Фанура из Мелеуза и его родителей в свой кабинет. Мальчик очень хотел увидеть рабочее место руководителя республики. Об этом рассказал сам глава в социальных сетях.

Оказалось, что на фестивале «Башҡорт аты» Хабирову передали работу Фанура по дереву с изображением лошади, а кони являются страстью и увлечением мальчика. По словам главы республики, подросток является для него примером того, как надо жить и радоваться каждому дню.

Хабиров добавил, что в следующий раз он намерен встретиться с Фануром на одном из региональных конноспортивных мероприятий.

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