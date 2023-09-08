В Башкирии при загадочных обстоятельствах исчез молодой мужчина

Фото: «Лиза Алерт»

В Башкирии объявлены поиски 42-летнего Олега Сорокина из Баймака. Ориентировку на пропавшего мужчину опубликовали волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По информации добровольцев, мужчина исчез 5 сентября. Он ушел из дома и не вернулся. С тех пор близкие ничего не знают о судьбе Олега Сорокина.

В день пропажи был одет в светлую куртку, темно-синие джины, синие кроссовки.

Приметы: рост 161 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего жителя Башкирии, то просьба звонить по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112.

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