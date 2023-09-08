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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:00

Жители столицы Башкирии могут выбрать название для участка «Уфимского ожерелья»

Ратмир Мавлиев предлагает жителям выбрать название участка «Уфимского ожерелья»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Больше всего голосов уфимцы отдали за название «Жемчужина Авроры». Фото из ТГ-канала Ратмира Мавлиева

Больше всего голосов уфимцы отдали за название «Жемчужина Авроры». Фото из ТГ-канала Ратмира Мавлиева

В Уфе благоустроили более четырех километров пешеходной тропы по лесному массиву вдоль улицы Авроры от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель». Фотографиями живописных мест поделился сити-менеджер Ратмир Мавлиев в своем ТГ-канале.

Тропа будет являться частью «Уфимского ожерелья». На ней расположена смотровая площадка, а также благоустроены зоны отдыха.

Мэр Уфы предложил поучаствовать горожанам в выборе названия для участка, представив четыре варианта: «Карагай урманы», «Урман», «Каменка», «Жемчужина Авроры» и «Уфимская коса». Четвертое название пришлось по душе уфимцам на данный момент больше всего.

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