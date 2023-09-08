Жители столицы Башкирии могут выбрать название для участка «Уфимского ожерелья»

Больше всего голосов уфимцы отдали за название «Жемчужина Авроры». Фото из ТГ-канала Ратмира Мавлиева

В Уфе благоустроили более четырех километров пешеходной тропы по лесному массиву вдоль улицы Авроры от Перинатального центра до смотровой площадки за гостиницей «Президент отель». Фотографиями живописных мест поделился сити-менеджер Ратмир Мавлиев в своем ТГ-канале.

Тропа будет являться частью «Уфимского ожерелья». На ней расположена смотровая площадка, а также благоустроены зоны отдыха.

Мэр Уфы предложил поучаствовать горожанам в выборе названия для участка, представив четыре варианта: «Карагай урманы», «Урман», «Каменка», «Жемчужина Авроры» и «Уфимская коса». Четвертое название пришлось по душе уфимцам на данный момент больше всего.

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