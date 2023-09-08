Дожди и +20 градусов: какой будет суббота в Башкирии

Башкирию накроют сильные дожди, порывистый ветер и туман Фото: Андрей ЗАМАХИН

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на субботу, 9 сентября. Согласно информации метеорологов, на севере республики ожидается 20-градусное тепло.

- Температура воздуха ночью достигнет +6,+11°, днем +10,+15°, по северу до +20°, - говорится в прогнозе.

Также синоптики ожидают дожди, в некоторых районах Башкирии осадки будут обильными, что негативно скажется на видимости на дорогах: она снизится до 1-2 км, а из-за тумана в утренние и ночные часы видимость упадет до 500 метров.

Завтра, согласно прогнозу метеорологов, также ожидается порывистый ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 18 м/с.

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