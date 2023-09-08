Был пьян и хотел скрыться: на трассе в Башкирии в жуткой аварии погиб 20-летний парень

В Башкирии, пытаясь скрыться от полицейских, погиб 20-летний водитель

На трассе Уфа — Оренбург произошла смертельная авария, унесшая жизнь 20-летнего молодого человека. Парень разбился за рулем ВАЗ-2109, двое его пассажиров - 19 и 18 лет - получили легкие травмы. О трагедии рассказал в своем ТГ-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По словам руководителя ГИБДД, погибший водитель, предположительно, находился в состоянии опьянения и предпринял попытку скрыться, создавая угрозу для окружающих.

— Сотрудники госавтоинспекции организовали преследование с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На ул. Дорожной села Зубово Уфимского района злоумышленник, не сбавляя скорости, съехал в кювет и опрокинулся, — раскрыл подробности смертельной аварии Севастьянов.

По предварительной версии, все трое молодых людей были в нетрезвом состоянии. Уфимцы, как полагают правоохранители, сначала выпивали в Уфимском районе, а затем выехали в столицу Башкирии.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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