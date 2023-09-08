В Уфе жители домов на Менделеева остались без воды

Без холодного водоснабжения временно останутся многоквартирные дома на Менделеева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе произошла коммунальная авария. Из-за технических неполадок без холодной воды остались сотни жителей домов, расположенных в Зеленой роще.

По информации предприятия «Уфаводоканал», специалисты обнаружили утечку из земли на Менделеева, 173. Коммунальные работники приступили к ремонту, для этого более 10 домов были вынуждены отключить от водоснабжения.

- Без холодного водоснабжения временно останутся многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Менделеева, 171, 171/1, 171/5, 173, 173/1, 173/2, 175/2, 175а, 175б, 177/1, 171/5 и 175/2, - уточнили в «Уфаводоканале».

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