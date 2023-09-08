Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 11:00

В Башкирии прогнозируются опасные природные явления

МЧС Башкирии обратилось к водителям с экстренным сообщением из-за непогоды
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Башкирию накроют сильные дожди, порывистый ветер и туман

Башкирию накроют сильные дожди, порывистый ветер и туман

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики. По информации ведомства, в регионе ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и туман.

Завтра, 9 сентября, на дорогах Башкирии будет складываться опасная ситуация: видимость в дожде ухудшится до 1-2 километров, ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

Также синоптики ожидают порывистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с, и дожди, в некоторых районах осадки будут обильными.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.