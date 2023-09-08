В Башкирии прогнозируются опасные природные явления

Башкирию накроют сильные дожди, порывистый ветер и туман Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики. По информации ведомства, в регионе ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и туман.

Завтра, 9 сентября, на дорогах Башкирии будет складываться опасная ситуация: видимость в дожде ухудшится до 1-2 километров, ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

Также синоптики ожидают порывистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с, и дожди, в некоторых районах осадки будут обильными.

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