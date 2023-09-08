В Уфе открытие Зининского путепровода за 1,4 млрд рублей отложили из-за недочета

Фото: Минтранс Башкирии

В Уфе открытие Зининского путепровода стоимостью 1,4 миллиарда рублей отложили из-за недочета. Об этом начальник в прямом эфире Центра управления республикой заявили начальник Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

По словам чиновника, в одной из крайних опор путепровода было обнаружено отклонение от вертикали. Паппе заверил, что избежать этого недочета было невозможно, поскольку он выявляется только при полной нагрузке сооружения вместе с асфальтовым покрытием.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов заявил, что случившееся изучают специалисты московского научно-исследовательского института, и 15 сентября они вынесут свой вердикт. Глава ведомства заверил, что, если потребуются уплотнение опоры, предусмотренные контрактом сроки не будут нарушены.

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