Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил комплексную застройку квартала в Черниковке

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил комплексную застройку квартала в микрорайоне Черниковка. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью четыре гектара между улицами Интернациональной, Победы, Маяковского и девятью земельными участками с восточной стороны квартала. Проект комплексного развития этой территории сити-менеджер утвердил в конце декабря прошлого года. Проект планировки планировалось разработать в течение первых шести месяцев 2023-го.

Предполагалось, что в квартале расселят и снесут пять жилых домов, и в течение семи лет здесь появится 41 тысяч квадратных метров жилья.

Причины отмены застройки квартала в постановлении не указаны.

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