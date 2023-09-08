Замминистра транспорта Башкирии и экс-мэра Сибая осудят за превышение полномочий

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии предстанут перед судом первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики и бывший мэра Сибая по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали пресс-службы региональных прокуратуры и МВД.

Согласно версии следствия, чиновник в сентябре 2021 года без проведения конкурсных процедур незаконно организовали выполнение коммерческой организацией ремонта дороги на улице Горького в Сибае на сумму более девяти миллионов рублей.

При этом градоначальник не обеспечил контроль за работами, из-за чего ремонт был произведен с грубыми нарушениями требований госстандартов. Это привело к возникновению дефектов, устранить которых можно только демонтировать дорожное полотно и уложить его вновь. Для оплаты работ обвиняемые способствовали выделению из казны республики денег и формальному проведению торгов.

– Кроме того, служащими также без проведения конкурсных процедур, незаконно организовано выполнение в мае-июне 2022 года работ по ремонту и асфальтированию участка дороги Сибай-Туяляс на сумму 9,3 миллиона рублей, – рассказали в надзорном ведомстве.

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