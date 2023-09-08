«Кто-то увез на такси»: в Башкирии разыскивают приехавшую с севера женщину

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Родные и близкие 42-летней Светланы Пиварчук бьют тревогу: женщина ушла по делам в Белорецке еще 4 сентября и до сих пор не вернулась. Родственники написали заявление о пропаже в полицию и пытаются найти ее своими силами.

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» племянница пропавшей женщины, она впервые за 10 лет приехала в родной Белорецк, чтобы поменять прописку. Все это время она жила на Севере. По словам родных, у нее есть маленький ребенок, но с ней он не живет.

Известно, что Светлана Пиварчук передвигается, опираясь на палочку – у нее плохо ходят ноги и имеются проблемы с речью из-за перенесенного инсульта. Иными словами, женщина нуждается в медицинской помощи.

- Ее мама купила другую квартиру, и она приехала сюда, чтобы поменять прописку. Паспорт у нее до сих пор лежит в МФЦ. 4 сентября она ушла по делам и в какой-то момент позвонила нам, сказала, что упала около магазина. Мы приехали туда, но ее там уже не было. Очевидцы сказали, что ее кто-то увез на такси, - рассказывает племянница пропавшей.

По словам родных, в последний раз Светлану Пиварчук видели в Белорецке, около магазина «Оазис» на улице Пушкина.

В день пропажи Светлана Пиварчук была одета в спортивный костюм темно-синего цвета, бежевую куртку, темно-синие кроссовки. Всех, кто мог ее видеть, либо обладает информацией о местонахождении Светланы, просят связаться с родными по телефонам: 8-967-742-10-67 или 8- 987-047-97-28.