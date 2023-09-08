На улице Ленина в Уфе фасад здания обрушился на машину

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 8 сентября, в центре Уфы часть фасада четырехэтажного жилого дома обрушилась на автомобиль «Нива». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на улице Ленина. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС России и сотрудники других экстренных служб. В результате случившегося автомобиль получил повреждения, никто не пострадал и не погиб.

– Угрозы падения декоративного элемента фасада здания нет. Ситуация находится на контроле, – заверили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.