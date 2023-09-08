9 сентября в Уфе закроют участок дороги за парком имени Гастелло

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 9 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка закроют участок дороги за парком имени Гастелло. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с проведением Республиканских соревнований по легкой атлетике на призы имени Николая Гастелло. С 10:00 до 12:00 будет закрыт участок от Индустриального шоссе до пересечения с проездом, ведущим под путепровод в створе улицы Сельской Богородской.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии ограничение и рекомендуют заранее планировать свои поездки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.