Похоронили через 1,5 года: в Мечетлинском районе простились с Анваром Султановым, погибшим на четвертый день СВО

Фото: vk.com/ireksagitov

Вчера, 7 сентября, в Мечетлинском районе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Анваром Султановым. Об этом на своей личной странице социальных сетях рассказал вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

По данным пресс-службы администрации Мечетлинского района, Анвар Авазович был призван в российскую армию 9 декабря 2020 года, впоследствии он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Службу мужчина проходил на должности огнеметчика. 27 февраля прошлого года его не стало. Бойца посмертно наградили Орденом генерала Минигали Шаймуратова.

– Выражаем искренние соболезнования матери Айше Якубовне, родным и близким, – написал своей публикации Ирек Сагитов.

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