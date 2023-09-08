В аварии на Нагаевском шоссе в Уфе разбилась девочка-подросток

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 7 сентября, в Уфе в ДТП пострадала 15-летняя девочка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на мосту на Нагаевском шоссе. 60-летний водитель Lada Granta столкнулся с попутной Kia Rio.В результате случившегося несовершеннолетняя пассажирка иномарки получила травмы головы, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

По факту ДТП было начато административное расследование.

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