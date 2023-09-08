В Белорецке семья с четырьмя детьми лишилась дома из-за пожара

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 7 сентября, в башкирском городе Белорецк сгорел бревенчатый дом, в котором жила многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на улице Сталепроволочной. На место были направлены силы и средства МЧС и сотрудники объектовой пожарной охраны. Специалистам удалось локализовать пожар в течение 27 минут с момента получения сообщения о нем. Открытое горение было ликвидировано.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Родители и четверо несовершеннолетних детей разместились у своих родственников.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.