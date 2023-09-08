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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 5:25

В Белорецке семья с четырьмя детьми лишилась дома из-за пожара

В Башкирии в пожаре чуть не погибла многодетная семья
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 7 сентября, в башкирском городе Белорецк сгорел бревенчатый дом, в котором жила многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на улице Сталепроволочной. На место были направлены силы и средства МЧС и сотрудники объектовой пожарной охраны. Специалистам удалось локализовать пожар в течение 27 минут с момента получения сообщения о нем. Открытое горение было ликвидировано.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Родители и четверо несовершеннолетних детей разместились у своих родственников.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.

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