В уфимском Затоне госпитализировали пенсионерку после наезда Lada Granta на «зебре»

Фото: ГИБДД Уфы

Днем 6 сентября в уфимском микрорайоне в ДТП пострадала 64-летняя женщина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №14 по улице Летчиков. 58-летний водитель за рулем Lada Granta наехал на пенсионерку на пешеходном переходе без светофора. В результате случшегося женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Из-за этого ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет.

По факту ДТП началось разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.