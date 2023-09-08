В уфимском Затоне госпитализировали пенсионерку после наезда Lada Granta на «зебре»

Фото: ГИБДД Уфы
Днем 6 сентября в уфимском микрорайоне в ДТП пострадала 64-летняя женщина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома №14 по улице Летчиков. 58-летний водитель за рулем Lada Granta наехал на пенсионерку на пешеходном переходе без светофора. В результате случшегося женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.
Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Из-за этого ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет.
По факту ДТП началось разбирательство.
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