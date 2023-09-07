Жительница Башкирии в поисках работы отдала аферистам 137 тысяч рублей

Под разными предлогами злоумышленники выудили у нефтекамки 173 тысячи рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нефтекамске 34-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Женщина в поисках работы нашла объявление по поиску фрилансера по набору текстов. На ее резюме откликнулся неизвестный мужчина и сообщил, что работа будет удаленной, лишь надо скачать нужное приложение.

По рекомендации звонящего «директора» женщина открыла онлайн-счет в банке, скачала приложение, по которому якобы должны были управлять ее деятельностью. Для получения зарплаты лжеруководитель предложил пополнить счет своими деньгами, убедив, что сумма будет возвращена.

Под разными предлогами аферисты украли у женщины 137 тысяч рублей. Когда нефтекамка осознала, что попалась на удочку мошенников, она обратилась в полицию. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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