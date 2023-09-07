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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 16:00

В Башкирии 39-летняя домработница украла полмиллиона и ювелирные украшения

Полиция Башкирии раскрыла кражу полумиллиона рублей и ювелирных украшений
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В совершении преступления подозревается домработница, которую недавно наняла потерпевшая

В совершении преступления подозревается домработница, которую недавно наняла потерпевшая

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Туймазах 39-летняя женщина, работавшая няней и уборщицей, подозревается в краже денег и драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По информации ведомства, домработницу наняла супружеская пара. Муж с женой нашли кандидатку в интернете и пригласили на работу, даже не заключив с ней трудового договора. В обязанности женщины входила уборка и присмотр за ребенком.

Через неделю домработницу оставили на целый день одну с ребенком. Этим и решила воспользоваться подозреваемая. Пока хозяев не было, женщина обыскала всю квартиру и нашла сбережения и ювелирные изделия. Ребенка оставила дома, а сама пошла тратить похищенное.

Когда полицейские раскрыли кражу, стало известно, что у женщины на руках осталось всего 30 тысяч рублей. Половину денег она использовала, чтобы покрыть долг в микрофинансовой организации, а остальное якобы отдала на сохранение знакомому. А вот ювелирные украшения женщина примерила на себя и уже не сняла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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