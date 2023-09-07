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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:00

Жительница Уфы погибла после падения с высоты

В Уфе под окнами жилого дома обнаружен труп молодой женщины
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе под окнами общежития нашли труп 35-летней женщины

В Уфе под окнами общежития нашли труп 35-летней женщины

В Уфе трагически оборвалась жизнь молодой женщины. Ее бездыханное тело было найдено под окнами жилого дома по улице Ферина.

На жуткую находку наткнулись местные жители, которые и вызывали медиков и правоохранителей. На вид погибшей было 30-35 лет.

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на региональный минздрав, женщина умерла от травм, несовместимых с жизнью. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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