Жительница Уфы погибла после падения с высоты

В Уфе под окнами общежития нашли труп 35-летней женщины

В Уфе трагически оборвалась жизнь молодой женщины. Ее бездыханное тело было найдено под окнами жилого дома по улице Ферина.

На жуткую находку наткнулись местные жители, которые и вызывали медиков и правоохранителей. На вид погибшей было 30-35 лет.

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на региональный минздрав, женщина умерла от травм, несовместимых с жизнью. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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