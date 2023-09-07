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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:29

На дорогах Башкирии в этом году появятся еще 52 новых автобуса

Башкирия планирует закупить более 50 пассажирских автобусов в 2023 году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Работа по развитию и улучшению пассажирских перевозок в республике ведется с 2019 года

Работа по развитию и улучшению пассажирских перевозок в республике ведется с 2019 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии закупят 20 новых автобуса для пассажирских перевозок. Об этом сообщает республиканский минтранс. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Известно, что в этом году уже закуплено 32 комфортабельных туристических автобуса. Добавим, что в 2022 году власти приобрели ля предприятия «Башавтотранс» 35 автобусов большого класса, за счет инфраструктурного бюджетного кредита — 70 автобусов.

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