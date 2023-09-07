Сильный дождь сковал улицы Уфы в 9-балльных пробках

Вечером в четверг в Уфе образовались огромные пробки из-за сильного дождя

В Уфе образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». Причиной заторов стал сильный дождь, который пролился вечером 7 сентября.

Традиционно скопление машин наблюдается на улицах Заки Валиди, Пушкина, 50-летия Октября, проспекте Салавата Юлаева, на улице Города Галле, Менделеева, Степана Кувыкина, Жукова, Уфимском шоссе и Тоннельной.

Пробки в столице Уфы стали достигать своего пика к концу рабочего дня. Уже к 18:20 они достигали девяти баллов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.