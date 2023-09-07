Одиннадцатиклассник из Уфы спас семилетнего ребенка из пожара

Отважный школьник учится в гимназии №82 в Черниковке. Фото из личного архива героя публикации

В Уфе в пожаре едва не погибла семилетняя девочка. От смерти в огненной ловушке ребенка спас Егор Стринадко - обычный одиннадцатиклассник, который услышал крики о помощи.

Как рассказал глава Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов, огонь вспыхнул в квартире дома на Ленина накануне, 6 сентября. Егор шел по улице, когда его внимание привлекли крики маленькой девочки: ребенок выбежал на балкон и просил помочь ей выбраться из задымленной квартиры. Оказалось, что юная уфимка была дома одна.

Пока пожарные ехали на место вызова, школьник попросил помощи у рабочих, которые через дорогу от горящей квартиры использовали автовышку. Один из них поднялся на ней до пятого этажа, помог открыть дверь изнутри, а Егор сам вынес девочку на улицу.

Известно, что герой учится в гимназии №82 в Черниковке.

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