МЧС Башкирии предупредило о сильных дождях и грозах

В Башкирии ожидаются неблагоприятные явления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии 8 сентября ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение опубликовало МЧС республики.

По информации ведомства, в некоторых районах Башкирии прогнозируются сильные дожди, грозы и туман. Видимость на дорогах снизится до 500 метров, предупреждают спасатели.

Ранее региональные метеорологи предупреждали, что в этом году бабье лето будет коротким. По их словам, температура воздуха резко пойдет вниз к концу недели.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.