В Уфе пройдут двухдневные сельскохозяйственные ярмарки

Продукты можно купить напрямую от башкирских производителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в ближайшие выходные состоятся сельскохозяйственные ярмарки. О них напомнили в мэрии города. У жителей столицы есть возможность купить свежие фермерские продукты напрямую у производителей.

В субботу, 9 сентября, торговые точки разместятся на участке автодороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также на площадях имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

На следующий день, 10 сентября, ярмарка пройдет перед Дворцом спорта. Уличная торговля продолжит свою работу и на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина.

Начало ярмарки в оба дня запланировано на 10 утра. Продлится мероприятие до четырёх часов дня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.