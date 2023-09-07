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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:29

В Уфе пройдут двухдневные сельскохозяйственные ярмарки

9 и 10 сентября в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Продукты можно купить напрямую от башкирских производителей

Продукты можно купить напрямую от башкирских производителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в ближайшие выходные состоятся сельскохозяйственные ярмарки. О них напомнили в мэрии города. У жителей столицы есть возможность купить свежие фермерские продукты напрямую у производителей.

В субботу, 9 сентября, торговые точки разместятся на участке автодороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также на площадях имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

На следующий день, 10 сентября, ярмарка пройдет перед Дворцом спорта. Уличная торговля продолжит свою работу и на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина.

Начало ярмарки в оба дня запланировано на 10 утра. Продлится мероприятие до четырёх часов дня.

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