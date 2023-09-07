Спасатели Уфы освободили залетевшую в гараж сову

Птица билась об окна в попытке вылететь. Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасли сову, которая случайно залетела в гараж и попала в ловушку. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ города.

Дикую птицу заметили в гараже торговой компании на улице Каспийской. Сова билась об окна, стараясь вылететь на свободу. Работники предприятия не решились сами вызволить животное и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники УГЗ отловили птицу и, убедившись, что она не травмирована, выпустили на волю в лесу.

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