В Уфе простились с погибшим во время СВО 20-летним Янисом Рыжовым

В 2023 году Янис принял решение и заключил контракт на службу в зоне специальной военной операции. Фото: администрация Демского района

В Уфе похоронили 20-летнего Яниса Рыжова, погибшего во время СВО. Молодой человек отправился в зону спецоперации добровольцем: в этом году он принял решение подписать контракт и отправиться на СВО.

Уфимец родился в 2003 году в Деме. Рос и учился в родном районе. По словам близким, Янис был хорошим другом, отличался трудолюбием, активно участвовал в общественных делах колледжа.

Известно, что бойца не стало 25 августа. За короткий срок службы он зарекомендовал себя как смелый и отважный человек.

Свой 20-й день рождения Янис отпраздновал 5 июня.

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