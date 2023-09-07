Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 10:59

В Уфе простились с погибшим во время СВО 20-летним Янисом Рыжовым

В Деме простились с участником специальной военной операции
МАКАРОВА Елизавета
В 2023 году Янис принял решение и заключил контракт на службу в зоне специальной военной операции. Фото: администрация Демского района

В 2023 году Янис принял решение и заключил контракт на службу в зоне специальной военной операции. Фото: администрация Демского района

В Уфе похоронили 20-летнего Яниса Рыжова, погибшего во время СВО. Молодой человек отправился в зону спецоперации добровольцем: в этом году он принял решение подписать контракт и отправиться на СВО.

Уфимец родился в 2003 году в Деме. Рос и учился в родном районе. По словам близким, Янис был хорошим другом, отличался трудолюбием, активно участвовал в общественных делах колледжа.

Известно, что бойца не стало 25 августа. За короткий срок службы он зарекомендовал себя как смелый и отважный человек.

Свой 20-й день рождения Янис отпраздновал 5 июня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.