Детям-сиротам Башкирии выделят 2,5 млн рублей на карманные расходы

Фото: ИВАНОВА Диана

Детям-сиротам Башкирии будут выдавать деньги на карманные расходы. Данную меру поддержки разработали власти региона. Об этом на своей личной станице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В настоящее время в 15 центрах содействия семейному воспитанию Башкирии живут 494 ребенка, и они находятся на полном гособеспечении. 409 ребят в возрасте от 10 до 18 лет будут каждый месяц получать деньги на карманные расходы. Так они, как считает Назаров, смогут научиться азам финансовой грамотности, самостоятельности и будут уравнены в правах детей-сирот и детей, которым карманные деньги дают родители. На эти цели власти направят 2,5 миллиона рублей.

Глава регионального правительства поручил Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии инициировать внесение изменений в региональное законодательство, чтобы включить в действующий перечень гарантий соцподдержки детей-сирот ежемесячное предоставление денег на личные нужды.

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