На набережной Кустаревского озера в Уфе перекроют дорогу

8 сентября состоится конференция, а 9 сентября мастер-классы, соревнования арбористов, пикник и концерт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе в ближайшие два дня будет перекрыта дорога на набережной Кустаревского озера. Об этом предупредила столичная мэрия. Это связано с тем, что в микрорайоне Яркий пройдет ландшафтный фестиваль «Ульи».

Так, 8 сентября из-за конференции будет ограничено движение транспорта о Кустаревской набережной (между домами №9 и №5) и Яркому бульвару (от дома №5 до пересечения с Кустаревской набережной). Дорога будет перекрыта с девяти утра до восьми вечера.

В Уфе на два дня перекроют дорогу на набережной Кустаревского озера

Такие же ограничения будут действовать в субботу, 9 сентября. Участников фестиваля ожидают мастер-классы, соревнования арбористов, пикник и концерт.

Уфимцев просят проявить внимание и планировать маршрут поездок заранее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.