В Башкирии 8 сентября ожидаются грозы и похолодание до +6°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 8 сентября, в Башкирии ожидаются сильные осадки похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным отделением МЧС.

В конце первой рабочей недели этой осени жителям республики стоит ожидать облачную погоду. По всей территории региона пройдут дожди, местами – сильные, в некоторых районах – грозы. Грядущей ночью будет северо-западный ветер до 5-10 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +6,+11°, днем потеплеет +10,+15°.

Ночью и утром на некоторых участках дорог образуется туман, видимость составит 500 и менее метро.

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