Здание УУНиТ внесли в реестр объектов культурного наследия

В Уфе здание Уфимский университет науки и технологий внесли (бывшего Уфимского государственного авиационного университета) в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Согласно документу, на объекте площадью 4,1 тысячи квадратных метров, запрещено строить новые объекты, вести земляные или другие видов работ, кроме тех, что направлены на сохранение здания, прокладку инженерной инфраструктуры. Кроме того, того территорию нельзя засорять, а само здание воспрещается уничтожать.

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