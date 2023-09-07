В Башкирии коммунальщики нашли 100-летний деревянный водопровод

Фото: vk.com/r.f.gazizov

В башкирском городе Стерлитамак работники коммунальной службы обнаружили на улице Сакко и Ванцетти старинный водопровод. Об это на своей личной странице в социальных сетях рассказал мэр Рустем Газизов.

По предварительной оценке археологов, находке около ста лет. Водопровод сделан из влагостойкого дерева – лиственницы. Поэтому он и сохранился в хорошем состоянии до наших дней.

– А карта Стерлитамака на 1941 год подтверждает, что в этом месте, действительно, пролегал городской водопровод, – отметил в своей публикации глава администрации Стерлитамака.

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