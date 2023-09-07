В уфимской Черниковке на «зебре» подросток попала под колеса «четырнадцатой»

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 6 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка в ДТП пострадала 16-летняя девочка. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД столицы Башкирии.

ЧП случилось на улице Дмитрия Донского. 40-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 наехала студентку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу со светофором. Подросток получила травмы головы и ушибы, после оказания медицинской помощи ее отпустили.

По факту аварии было начато разбирательство, в ходе которого будут установлены обстоятельства дорожной ДТП. В том числе специалисты выяснят, на какой сигнал светофора двигались пешеход и водитель «четырнадцатой».

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