В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 35 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки заболело коронавирусом 35 человек. Всего с 2020 года заразились инфекцией 370 479 жителей республики. Это следует из данных, опубликованных региональным Министерством здравоохранения.

В стационарах с ковидом в настоящее время находиться 71 человек, 50 среди которых – лица в возрасте больше 60 лет. Лечатся от COVID-19 дома 480 граждан, среди на 216 человек – это пожилые люди.

Всего выписано с выздоровление с начала пандемии 362 824 жителей республики, четверо – за последние 24 часа.

К счастью, за прошедший день не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. За три с лишним года от инфекции в Башкирии скончалось 6104 человека.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.