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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:13

В уфимской Шакше два человека попали под колеса Lada Granta, которой управлял пьяный мужчина

В Уфе пьяный водитель Lada Granta сбил двух пешеходов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 6 сентября, в уфимском микрорайоне Шакша произошло ДТП, в котором пострадали два человека. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Гвардейская. Согалсно превириельным данным, водитель Lada Granta не справился с управлением и наехал на тротуаре на женщину и мужчину в возрасте 48 и 51 года. Пострадавшие получили различные травмы, их госпитализировали.

При проведении медосвидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе было выявлено 0,948 мг/л алкоголя. Мужчина заявил полицейским, что выпил спиртное уже после ДТП. В отношении него был составлен административный материал по статье «Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен».

– Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей, – заявили в ГИБДД.

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