В Сибае разбился водитель перевернувшегося Ford Focus

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 7 сентября, в башкирском городе Сибай разбился водитель иномарки. Об это рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на перекрестке улицы Белова и проспекта Горняков. На происшествие выехали спасатели Госкомитета по ЧС. По прибытию специалисты обнаружили перевернувшийся на бок Ford Focus. Рядом с автомобилем был обнаружен мужчина, который выбрался из машины благодаря прохожим. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – обратились к водителям сотрудники Госкомитета.

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