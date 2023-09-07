В Башкирии продлили арест обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Бадикову

Верховный суд Башкирии продлили арест до 3 октября главе группы компаний «Госстрой» Кириллу Бадикову. Об этом со ссылкой объединенную пресс-службу судов республики сообщил РБК Уфа.

Кроме того, было оставлено в силе постановление Кировского районного суда Уфы о направлении дела в отношении Кирилла Бадикова, Павла Степанова и Игоря Тюрина в Октябрьский райсуд для рассмотрения по существу. Жалобы Степанова и адвоката Тюрина оставили без удовлетворения.

Напомним, в отношении Кирилла Бадикова и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Согласно версии правоохранителей, фактический глава группы компаний «Госстрой» Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор гендиректором «Башнафтатранса», а также финансовым директором «Госстрой-менеджмент» и «Башнафтатранс».

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