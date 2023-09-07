В Верхних Татышлах в детсаде на шестилетнего ребенка опрокинули горячий суп

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Татышлинского района Башкирии провела проверку о безопасности пребывания детей в детском саду в селе Верхние Татышлы. Об этом рассказал пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство выяснило, что в минувшем январе шестилетний получил ожог шеи из-за опрокинувшейся из рук помощника воспитателя тарелки супа. В связи с тем, что воспитаннику был причинен легкий вред здоровью, по требованию прокуратуры заведующего учреждения привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций» и оштрафовала на 10 тысяч рублей.

Также прокуратура внесла в адрес руководства детсада представление, по результатам рассмотрения три должностных лица были наказаны в дисциплинарном порядке.

Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд о взыскании причиненного морального вреда. Между детсадом и потерпевшей стороной было заключено мировое соглашение о выплате 50 тысяч рублей.

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