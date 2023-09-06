Медведи в Башкирии разрушили две пасеки

Сейчас медведи активно готовятся к спячке и набирают жировую массу. Фото: соцсети Гюзель Насыровой

В двух деревнях Иглинского района Башкирии медведи напали на пасеки, расположенные в Асканыш и Нижние Лемезы. Об этом рассказала руководитель районной администрации Гюзель Насырова.

- В Асканыше и Лемезах медведи вышли полакомиться медом, - поделилась фото Насырова.

Чиновница призвала местных жителей быть осторожными и соблюдать технику безопасности при сборе грибов в лесах. Насырова отметила, что дикие животные сейчас находятся в активной фазе поиска пропитания: косолапые готовятся к спячке и набирают жир.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.