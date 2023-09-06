На Павловском водохранилище Башкирии найдена пустая лодка

Изначально лодка находилась на берегу водохранилища и была недостаточно закреплена

На Павловском водохранилище обнаружена лодка, дрейфовавшая на волнах. В судне никого не было. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитете РБ по ЧС.

Спасатели получили звонок от очевидцев и выехали на место инцидента. Судно отбуксировали на территорию отряда, а информацию о находке передали в полицию и ГИМС. Позднее был найден хозяин лодки.

Оказалось, что судно была пришвартована к берегу, однако закреплена не крепко. Из-за подъема воды лодка уплыла, рассказали в госкомитете.

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