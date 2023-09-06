Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 16:00

В Башкирии мошенники обманули мужчину на 1,5 млн рублей

Житель Башкирии отдал мошенникам 1,5 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Об обмане он догадался, когда на следующий день ему позвонили другие аферисты с аналогичным предложением.

Об обмане он догадался, когда на следующий день ему позвонили другие аферисты с аналогичным предложением.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии 47-летний житель Нефтекамска стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина отдал аферистам накопления и влез в долги.

Как рассказали в МВД по РБ, действовали преступники по проверенной схеме. На телефон горожанина поступил звонок от лжесотрудников банка, которые убедили его перевести 500 тысяч рублей и 1 млн рублей, взятый в кредит, на безопасный счет.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников лишь тогда, когда ему позвонили на следующий день аферисты с таким же предложением.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.