В Башкирии мошенники обманули мужчину на 1,5 млн рублей

Об обмане он догадался, когда на следующий день ему позвонили другие аферисты с аналогичным предложением. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии 47-летний житель Нефтекамска стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина отдал аферистам накопления и влез в долги.

Как рассказали в МВД по РБ, действовали преступники по проверенной схеме. На телефон горожанина поступил звонок от лжесотрудников банка, которые убедили его перевести 500 тысяч рублей и 1 млн рублей, взятый в кредит, на безопасный счет.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников лишь тогда, когда ему позвонили на следующий день аферисты с таким же предложением.

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