«Тяжело и больно»: вдали от дома трагически погиб 26-летний житель Башкирии

Фото: Администрация Архангельского района РБ

В Архангельском районе Башкирии похоронили погибшего во время выполнения боевых задач в зоне СВО 26-летнего Айрата Кильмухаметова. О прощальной церемонии сообщили в администрации района.

Известно, что молодой человек погиб 24 августа. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность награжден Орденом Мужества посмертно.

Родился и вырос Айрат Кильмухаметов в селе Абзаново, учился, работал, а после создал семью. Осенью прошлого года был призван в рамках частичной мобилизации. У погибшего остался маленький сын.

Все, кто знал Айрата, вспоминают его как отзывчивого, доброго и светлого человека.

- О потерях говорить тяжело, больно. Выражаем самые искренние соболезнования маме, супруге, сестрам, всем родным и близким, разделяем горечь невосполнимой утраты, - принесли слова поддержки в районной администрации.

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