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НовостиОбщество6 сентября 2023 14:30

В Башкирии зарегистрировано 118 случаев чесотки

Роспотребнадзор Башкирии озвучил данные по числу заболевших высокозаразной инфекцией
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Чесотка - заразное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом

Чесотка - заразное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние семь месяцев 2023 года было отмечено более ста случаев чесотки. Это высокозаразная инфекция, вызываемая чесоточным клещом, поражает кожу.

Как уточнили в республиканском Роспотребнадзоре, в регионе насчитывается 118 случаев заболевания, больше половины - 74 факта - приходится на детей до 17 лет.

В надзорном органе напомнили, что действенным способом избежать заражения является соблюдение элементарной гигиены. Жителям Башкирии советовали стирать купленную одежду, пользоваться личными мочалками и средствами умывания, а также чаще менять постельное белье.

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