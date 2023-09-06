Жители Уфы поддержали изменения схемы движения автобусного маршрута №39

Уфимцы поддержали новую схему движения автобусного маршрута №39 без выезда на проспект Октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусный маршрут №39 будет изменен. Об этом сообщили в мэрии Уфы. Как уточнили в администрации, большинство уфимцев проголосовали за новую схему движения.

Так, обновленный маршрут минует проспект Октября с остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». По словам властей, это позволит сократить время поездки, а также закроет потребности уфимцев в желании передвигаться по улице Комсомольской.

Голоса принимались до 31 августа

Голоса принимались до 31 августа и, по информации мэрии, большинство жителей поддержало изменение схемы движения маршрута №39.

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