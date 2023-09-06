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НовостиОбщество6 сентября 2023 15:00

Жители Уфы поддержали изменения схемы движения автобусного маршрута №39

Администрация Уфы подвела итоги голосования жителей о новой схеме движения маршрута №39
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимцы поддержали новую схему движения автобусного маршрута №39 без выезда на проспект Октября

Уфимцы поддержали новую схему движения автобусного маршрута №39 без выезда на проспект Октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусный маршрут №39 будет изменен. Об этом сообщили в мэрии Уфы. Как уточнили в администрации, большинство уфимцев проголосовали за новую схему движения.

Так, обновленный маршрут минует проспект Октября с остановки «Шафиева» до «Аграрного университета». По словам властей, это позволит сократить время поездки, а также закроет потребности уфимцев в желании передвигаться по улице Комсомольской.

Голоса принимались до 31 августа

Голоса принимались до 31 августа

Голоса принимались до 31 августа и, по информации мэрии, большинство жителей поддержало изменение схемы движения маршрута №39.

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