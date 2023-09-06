В центре Уфы дома остались без воды из-за коммунальной аварии

В Уфе из-за утечки на улице Мингажева, 121 без воды остались несколько домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе произошла коммунальная авария, которая оставила несколько жилых домов без воды. По сообщению «Уфаводоканала», на улице Мингажева, 121 обнаружена утечка.

Так, холодную воду пришлось отключить в домах, расположенных на ул. Мингажева, 121, 123, 123/1, 121а и ул. Революционной 129, 131.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники коммунальных служб для устранения неполадок.

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