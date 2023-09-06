Глава Башкирии поделился успешным опытом районной предпринимательницы

Глава назвал историю женщины примером того, как можно начать свое дело

Виктория Чуева из Куюргазинского района работала логопедом, пока не решилась открыть собственное дело. Бизнес женщины стал настолько успешным, что на путь предпринимательницы обратил внимание глава республики Радий Хабиров.

По его словам, за плечами Виктории огромный стаж и опыт в образовательной сфере. Накопив знания, сельчанка решил открыть собственную студию детского развития.

– По одной из госпрограмм она получила субсидию и приобрела необходимое оборудование и дидактический материал. Детская студия Виктории Чуевой успешно работает, с ребятами здесь занимаются круглый год, и в каникулы тоже. Дело это – важное и нужное, помощь хорошего логопеда нужна многим детям, – поделился Хабиров в соцсетях.

Добавим, что Виктория Чуева является победителем районного конкурса Педагог года дошкольного образования» и была призером республиканского мероприятия.

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